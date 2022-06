Časť cesty z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom rekonštruujú

Myjava 12. júna (TASR) – Do konca júla by mala byť ukončená rekonštrukcia cesty II/581 z Myjavy do Nového Mesta nad Váhom. Opravou prechádza úsek v celkovej dĺžke viac ako 4,6 kilometra v katastrálnych územiach Myjava a Hrašné.



Rekonštrukciu realizuje bratislavská spoločnosť Skanska SK a celkové náklady boli naplánované vo výške 4.536.975,25 eura s DPH. "Druhá etapa rekonštrukcie cesty nadväzuje na prvú etapu, ktorá bola odovzdaná v októbri 2020. Počas nej sa zmodernizoval úsek v dĺžke viac ako 1,2 kilometra za približne 2,2 milióna eur. Aktuálne dokončovaný úsek cesty umožní kvalitnejšie a bezpečnejšie napojenie na nadradenú infraštruktúru, ktorou sú cesta I. triedy I/54, ktorá zabezpečuje nepriame napojenie na cestu I. triedy I/61 a diaľnicu D1," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Ako doplnil, aj pri tejto stavbe pocítil realizátor nárast cien. "V súčasnosti rokujeme so zhotoviteľom o dodatku k zmluve. Zvýšenie by malo byť približne vo výške päť percent," informoval predseda TSK.



Počas opráv bude zrekonštruovaných 20 priepustov. "Pri sanácii zosuvu sa osadí 180 kusov mikropilót v dĺžke 1440 metrov a vybuduje sa 135 metrov dlhý spriahajúci železobetónový trám," povedal za zhotoviteľa Marek Štancel. Dodal, že sa tiež opraví gravitačný múr v dĺžke 32 metrov, rozšíria sa krajnice úseku, obnoví sa odvodňovací systém komunikácie a na dĺžke 1360 metrov sa zrealizujú nové konštrukčné vrstvy. Príde tiež k výmene podložia až do hĺbky 1,6 metra. Okrem toho sa podľa neho zabuduje viac ako 35.000 ton kameniva a 11.500 ton asfaltovej zmesi, spravené budú terénne úpravy, rovnako sa osadia nové zvodidlá a zábradlia a zrealizuje sa trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie.



Ako doplnil Štancel, v najbližšom období je ešte nutné zrealizovať pokládku obrusných vrstiev, dosypanie nespevnených krajníc, osadenie trvalého dopravného značenia vrátane vodorovného značenia a smerových stĺpikov, ako aj montáž kompozitných roštov na kalové jamy.