< sekcia Regióny
Riaditelia nemocníc Trenčianskeho kraja abdikovali
TSK vyhlásil v piatok výberové konanie na štatutára krajských nemocníc, ukončiť by ho mali do začiatku októbra.
Autor TASR
Trenčín 5. septembra (TASR) - Všetky tri nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) bude riadiť jeden spoločný štatutár. Doterajší riaditelia Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach, NsP Považská Bystrica a NsP Myjava sa vzdali funkcií. TASR o tom informovala hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.
„Trenčiansky samosprávny kraj chce týmto krokom predovšetkým zlepšiť ekonomickú situáciu všetkých troch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň chceme poďakovať doterajším riaditeľom nemocníc za ich prácu v neľahkých podmienkach a prínos, ktorým prispeli k rozvoju krajských nemocníc,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, TSK vyhlásil v piatok výberové konanie na štatutára krajských nemocníc, ukončiť by ho mali do začiatku októbra.
„Predpokladáme, že nový štatutár troch krajských nemocníc si so sebou prinesie aj tím odborníkov, ktorí majú s takýmto riadením skúsenosti. Cieľom TSK je predovšetkým zlepšiť ekonomickú situáciu nemocníc bez negatívneho dosahu na pacienta,“ uzavrela Kukučková.
„Trenčiansky samosprávny kraj chce týmto krokom predovšetkým zlepšiť ekonomickú situáciu všetkých troch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Zároveň chceme poďakovať doterajším riaditeľom nemocníc za ich prácu v neľahkých podmienkach a prínos, ktorým prispeli k rozvoju krajských nemocníc,“ uviedla hovorkyňa.
Ako dodala, TSK vyhlásil v piatok výberové konanie na štatutára krajských nemocníc, ukončiť by ho mali do začiatku októbra.
„Predpokladáme, že nový štatutár troch krajských nemocníc si so sebou prinesie aj tím odborníkov, ktorí majú s takýmto riadením skúsenosti. Cieľom TSK je predovšetkým zlepšiť ekonomickú situáciu nemocníc bez negatívneho dosahu na pacienta,“ uzavrela Kukučková.