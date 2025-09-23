< sekcia Regióny
Kraj sa nestotožňuje s rozhodnutím ÚVO pri nemocnici v Bojniciach
Ministerstvo zdravotníctva SR následne ubezpečilo, že financie ohrozené nie sú.
Autor TASR
Bratislava 23. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa nestotožňuje s rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri projekte Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach. Poukazuje na to, že úrad síce konštatuje viaceré porušenia zákona pri verejnom obstarávaní na projekt, no neuvádza, že by naň mali vplyv. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poslala Lenka Kukučková z TSK v reakcii na vyjadrenia opozičného Hnutia Slovensko.
„Všetkých osem bodov rozhodnutia uvádza, že údajné porušenie zákona o verejnom obstarávaní mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania a ani pri jednom údajnom porušení úrad nekonštatoval, že by údajné porušenie malo vplyv na verejné obstarávanie,“ podotkol TSK.
Zdôraznil, že projekt bol predložený v súlade s podmienkami výzvy z plánu obnovy. Zároveň dôrazne odmieta prezentované subjektívne tvrdenia bez dôkazov a nepravdivé obvinenia Hnutia Slovensko vo vzťahu k Trenčianskemu samosprávnemu kraju. „Župa, ktorú Transparency International Slovensko opakovane vyhlásila za Najtransparentnejšiu župu na Slovensku, zároveň zváži právne kroky na ochranu svojho dobrého mena,“ dodala Kukučková.
Nemocnica zároveň pre TASR uviedla, že postupovala v súlade so zmluvou s Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci plánu obnovy. „Verejné obstarávanie na výstavbu urgentného príjmu realizoval náš zriaďovateľ - Trenčiansky samosprávny kraj. Úrad pre verejné obstarávanie riešil svoje zistenia s Trenčianskym samosprávnym krajom, nie s nemocnicou. V prípade ďalších otázok je preto potrebné obrátiť sa na nášho zriaďovateľa,“ dodal riaditeľ nemocnice Peter Glatz.
Exminister zdravotníctva a opozičný poslanec Národnej rady SR Marek Krajčí (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizuje zaradenie rekonštrukcie Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach do plánu obnovy. Tvrdí, že čerpanie financií môže byť ohrozené, pretože pri verejnom obstarávaní na projekt výstavby nového urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie došlo k viacerým porušeniam zákona.
Ministerstvo zdravotníctva SR následne ubezpečilo, že financie ohrozené nie sú. Zistenia ÚVO v rámci projektu podľa neho boli preverené a vyhodnotené a nie sú v rozpore s nastavenými podmienkami plánu obnovy.
