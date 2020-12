Baška: Najväčším problémom nemocníc je infikovaný personál

Trenčín 18. decembra (TASR) – V troch nemocniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) je momentálne hospitalizovaných osem pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Najväčším problémom nemocníc je infikovaný personál. Informoval o tom na piatkovom brífingu predseda TSK Jaroslav Baška.



V Prievidzi je hospitalizovaných 60 pacientov s ochorením COVID-19, kapacita reprofilizovaných lôžok je 104. Obsadenosť covidových lôžok je 57 percent. V považskobystrickej nemocnici je pre pacientov s ochorením COVID-19 k dispozícii 103 lôžok, pričom 89 je obsadených (86-percentná obsadenosť). Zo 40 covidových lôžok v nemocnici v Myjave je 27 obsadených (67-percentná obsadenosť).



„Väčším problémom, ako je kapacita lôžok, je personálne obsadenie nemocníc. V nemocnici v Bojniciach je pozitívnych 9,7 percenta zamestnancov, ktorí nemôžu vykonávať prácu. V Považskej Bystrici a v Myjave je to ešte viac, zdravotnícke profesie nemôže vykonávať zhodne po 13 percent zamestnancov,“ doplnil Baška.



Odbremeniť preťažené nemocnice by podľa neho mohli okrem mimoriadnych opatrení aj celozávodné dovolenky vo veľkých podnikoch v kraji. Spolu s hygienikmi chce kraj vyzvať veľké podniky, aby dali celozávodné dovolenky, ktoré by mali trvať minimálne desať dní.



„Toto by naozaj pomohlo, pretože sme videli, že napríklad v okresoch Považská Bystrica a Púchov bolo šírenie koronavírusu spôsobené najmä prevádzkou veľkých firiem. Rovnako chceme odporučiť ministerstvu zdravotníctva zintenzívniť v kritických okresoch testovanie PCR testami,“ doplnil predseda TSK.



V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Bánovce nad Bebravou a Myjava začnú od sobotného (19. 12.) rána platiť mimoriadne protipandemické opatrenia nad rámec celoslovenských.