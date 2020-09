Trenčiansky kraj využije úvery na kompenzácie daňových výpadkov

Trenčín 29. septembra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) si zoberie od štátu dve bezúročné pôžičky vo výške viac ako 25,5 milióna eur. Na pondelkovom (28. 9.) zasadnutí Zastupiteľstva TSK o tom rozhodli krajskí poslanci.



Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, bezúročná vládna pôžička 5,52 milióna eur má vykryť daňové výpadky z príjmov fyzických osôb. Kraj musí peniaze vyčerpať do konca tohto roka na výkon samosprávnych pôsobností. Pôžičku bude TSK splácať v ročných splátkach, prvú musí uhradiť v roku 2024.



„Zastupiteľstvo TSK využilo ponuku vlády SR a rozhodlo o prijatí úveru na investovanie do opráv ciest druhej a tretej triedy, na rekonštrukcie kultúrnych a sociálnych zariadení, ale aj na investície do vzdelávania, športu, regionálneho rozvoja, zdravotníctva, kultúry a cestovného ruchu,“ informoval Baška.



Ako dodal, úver vo výške 20 miliónov eur chce kraj na infraštruktúrne projekty použiť v rokoch 2021 – 2022, splácanie úveru bude rozdelené rovnomerne v nasledujúcich desiatich rokoch. O využití financií budú podľa neho rozhodovať krajskí poslanci v súlade s aktuálnym zásobníkom projektov, zastupiteľstvo ho každoročne aktualizuje.



„Oba úvery zvýšia celkovú zadlženosť Trenčianskeho samosprávneho kraja na úroveň 41 percent. Zákon hovorí, že ak sa zadlženosť blíži k 50 percentám, je potrebné obmedzovať niektoré výdavky, maximálna zadlženosť je 60 percent. Takže TSK má pomerne veľkú rezervu, aby si v budúcnosti mohol zobrať ďalšie úvery,“ zdôraznil predseda TSK.