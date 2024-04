Začali s výstavbou domčekov pre klientov DSS Adamovské Kochanovce

Trenčín 10. apríla (TASR) - Klienti Domova sociálnych služieb (DSS) v Adamovských Kochanovciach v Trenčianskom okrese sú bližšie k novému domovu. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) začal s výstavbou bezbariérových domčekov v štyroch lokalitách Trenčianskeho okresu. Informovala o tom Sláva Gajdošíková z komunikačného odboru Úradu TSK.



Nízkokapacitné zariadenia sociálnych služieb rodinného typu buduje kraj v Trenčíne, Mníchovej Lehote, Chocholnej-Velčiciach a v Adamovských Kochanovciach. Súčasťou projektu deinštitucionalizácie DSS Adamovské Kochanovce je aj prestavba bývalého internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne na Centrum denných aktivít.



"Skutočný pocit domova si zaslúži každý z nás, bez ohľadu na to, či má alebo nemá zdravotné postihnutie. Nepôjde o kaštieľ s chodbami, na každom zo štyroch pozemkov vzniknú dve bezbariérové bytové jednotky, veľmi podobné bežnému rodinnému domu, a zázemie pre personál," priblížila riaditeľka DSS Jana Pondušová.







Po presťahovaní bude zariadenie poskytovať pobytovú službu pre 48 klientov, 12 v každej zo štyroch lokalít. V priestoroch bývalého internátu v Trenčíne vznikne rehabilitačné stredisko, ambulantná sociálna služba bude určená pre 30 klientov.



"Deinštitucionalizácia je finančne náročná, ide o projekt za viac ako päť miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR, spolufinancovanie župy je asi 300.000 eur. Plus zaplatíme za interiérové vybavenie domčekov, denného centra a aj za prevádzku. Celé to bude mať pravdepodobne negatívny vplyv na župný rozpočet, no úlohou projektu je priblížiť klientov k bežným službám, zaradiť ich viac do života a do komunity ľudí v obciach," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.