Trenčiansky kraj získa za budovu chemického učilišťa 380.000 eur

Nováky 24. septembra (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) odpredá budovu bývalého chemického učilišťa na Ulici chemikov v Novákoch. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca, za predaj budovy získa kraj 380.000 eur. Návrh na odpredaj nepotrebného majetku schválili krajskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (23. 9.).



Predmetom OVS bola budova učilišťa, spojovací objekt školy a dvojica pozemkov spolu s rozlohou viac ako 5500 štvorcových metrov. Všeobecnú hodnotu majetku určil znalecký posudok na 377.976,82 eura.



Do súťaže sa prihlásil jeden záujemca, spoločnosť VAŠA so sídlom v Novákoch kraju za majetok zaplatí 380.000 eur.



Predseda TSK Jaroslav Baška priblížil, že kraju sa tento majetok dlhodobo nedarilo predať. Kúpa majetku nováckou spoločnosťou podľa neho súvisí s investíciou firmy Mobis, ktorá v Novákoch buduje závod na výrobu elektropohonov do automobilov.