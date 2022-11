Trenčiansky kraj zrekonštruoval vstupy do troch krajských nemocníc

Trenčín 29. novembra (TASR) – Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zmodernizoval za 473.000 eur vstupy do troch nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Informovala o tom vedúca odboru investícií a vnútornej prevádzky Úradu TSK Beáta Tichá.



V krajských nemocniciach v Bojniciach, Považskej Bystrici a Myjave sa stavebné práce na obnove vstupov začali v lete. Ich cieľom bolo zrekonštruovať práve vstupy do budov či areálu nemocníc.



"Okrem samotných vstupov bolo upravené aj ich okolie. Zrekonštruovali sa prístupové chodníky, odstránil sa reklamný a informačný smog. Pribudlo aj LED osvetlenie či svetelné označenie – písmeno H. Do rekonštrukcie vstupov všetkých troch nemocníc investoval kraj zo svojho rozpočtu viac ako 473.000 eur s DPH," uviedla Tichá.



V bojnickej nemocnici sa podľa nej rekonštrukcia týkala hlavného vstupu do areálu, v najmenšej krajskej nemocnici v Myjave bola zmodernizovaná budova vrátnice a vstup. V prípade považskobystrickej nemocnice sa stavebné úpravy realizovali na hlavnom vstupe, vstupoch pri detskej poliklinike, k ortopédii, k detskej pohotovosti a na zadnom vstupe oproti dialýze.