Technické služby chcú motivovať Dubničanov k zberu elektroodpadu

Dubnica nad Váhom 31. januára (TASR) - Motivovanie k správnemu zhodnocovaniu väčšieho elektroodpadu je hlavným cieľom iniciatívy Technických služieb mesta (TSM) Dubnica nad Váhom. Za odovzdanie starých elektrospotrebičov môžu vyhrať nové. Informovala o tom riaditeľka TSM Dubnica nad Váhom Vladimíra Klačanská.



Stačí, ak obyvateľ s trvalým pobytom na území Dubnice nad Váhom počas otváracích hodín prinesie na zberný dvor nadrozmerný elektroodpad (chladničku, práčku, mrazničku, televízor či mikrovlnnú rúru), vyplní formulár a bude zaradený do žrebovania o ceny.



"V rámci odpadového hospodárstva sa Dubničanov snažíme dlhodobo motivovať, a to predovšetkým rôznym odmeňovaním. Aj toto je jeden zo spôsobov, ako môžeme pomáhať životnému prostrediu a ak sa nám už nepodarí predísť vzniku odpadu, chceme spoločnými silami dosiahnuť to, aby sme ho aspoň správne vyseparovali a zhodnotili," pripomenula Klačanská.



Ako dodala, žrebovanie sa uskutoční dvakrát do roka. Za prvý polrok bude 1. júla, v druhom polroku sa uskutoční 31. decembra 2024. Výhercovia môžu vyhrať napríklad mikrovlnnú rúru, fén či rýchlovarnú kanvicu.