Na podporu aktivít v Trnavskom kraji pôjde 600.000 eur

Trnava 15. decembra (TASR) - Do dvoch výziev Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na podporu aktivít sa v termíne do 2. februára 2024 môžu prihlásiť organizácie a samosprávy. Krajský parlament na tento účel vyčlenil na svojej decembrovej schôdzi sumu 600.000 eur. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



"Je potešujúce, že nemáme problémy ako iné samosprávy, a aj napriek nutnému šetreniu v rozpočte sme sa rozhodli objem finančných prostriedkov na rozvoj kraja zachovať. Vyčlenená suma je rovnaká ako v minulom roku, 450.000 eur určených pre organizácie a 150.000 eur pre obce," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



V prvej kategórii možno poskytnúť dotáciu právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktorí majú sídlo, trvalý pobyt alebo pôsobia na území TTSK. Projekty môžu byť zamerané na podporu aktivít v oblasti umenia a kultúry, integráciu občanov so zdravotným znevýhodnením a skvalitnenie života seniorov v oblasti sociálnej starostlivosti, zlepšenie chorobnosti a prevencie chorôb, na športovú infraštruktúru, ale aj na zlepšenie životného prostredia. Minimálna výška dotácie je 500 eur, pričom možné je podať len jednu žiadosť.



Dotačná schéma pre podporu aktivít obcí je pre projekty zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít, sociálnych a zdravotníckych služieb i na prípravu športových podujatí. V prípade tohto typu dotácie je minimálna výška podpory 500 eur, pričom spolufinancovanie zo strany žiadateľa je stanovené na päť percent.