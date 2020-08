Autobusová linka spojí Dunajskú Stredu s Bratislavou za 50 minút

Dunajská Streda 18. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustí 2. septembra novú autobusovú linku medzi Dunajskou Stredou a Bratislavou. Cesta po nových úsekoch rýchlostnej cesty R7 nebude trvať viac ako 50 minút. Informovalo o tom komunikačné oddelenie TTSK.



Autobusovú linku bude prevádzkovať jeden zo zmluvných partnerov kraja SAD Dunajská Streda. "Našim cestujúcim ponúkneme rýchle cestovanie do a z hlavného mesta v ekologických autobusoch. Očakávame, že po otvorení ďalších úsekov D4/R7 dokážeme čas cesty skrátiť na približne 35 minút," uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Michal Humeník.



"Rozhodli sme sa využiť novootvorené úseky rýchlostnej cesty a cestujúcim ponúknuť päťdesiat minút trvajúcu cestu z Dunajskej Stredy do hlavného mesta. Vnímame aktuálne neistú budúcnosť zabezpečenia vlakového spojenia Komárna a Bratislavy. Reagujeme tiež na dopyt cestujúcej verejnosti, ktorá dlhodobo trpí na nedostatočnú kapacitu vlakov na tejto trati," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Expresná linka je tvorená 11 pármi spojov. Dĺžka trasy je 49 kilometrov a sú na nej iba štyri zastávky, autobusová stanica v Dunajskej Strede a tri v Bratislave – cintorín Vrakuňa, Pažítková ulica a Bajkalská ulica. Autobusy budú v dopravných špičkách premávať v hodinových intervaloch, ráno v smere do Bratislavy a poobede v smere do Dunajskej Stredy. Mimo dopravnej špičky pôjde o dvojhodinový interval.



Linka bude zavedená skúšobne a v prípade potreby je samosprávny kraj pripravený prispôsobovať časy odchodov autobusov preferenciám cestujúcich. Pre zachovanie dopravnej obslužnosti a komfortu cestujúcich kraj ponechá existujúcu linku na trase Veľký Meder - Dunajská Streda - Šamorín - Bratislava v mierne upravenom režime.