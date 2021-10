V Trnavskom kraji využili ponuku bezplatného cestovania tisícky ľudí

Trnava 15. októbra (TASR) - Bezplatné cestovanie na linkách všetkých troch dopravcov v rámci Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) počas Svetového dňa bez áut využilo vyše 50.000 ľudí. Cestovanie prímestskými autobusmi bolo zadarmo pre všetkých aj bez potreby preukázať sa platným vodičským preukazom. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



TTSK sa podľa Viskupiča opäť aktívne zapojil do Európskeho týždňa mobility 2021. „Stále zvyšujeme atraktivitu cestovania v prímestskej autobusovej doprave. Tí, ktorí sa rozhodli v rámci Svetového dňa bez áut cestovať autobusmi, si vyskúšali, že verejná doprava je reálnou alternatívou individuálnej, šetrí čas aj peniaze. V tejto dobe je významný aj ekologický rozmer hromadného cestovania,“ povedal Viskupič.



Do kampane za zvýšenie povedomia o udržateľnej mobilite sa druhýkrát zapojili aj kultúrne inštitúcie TTSK. Držitelia cestovných lístkov z prímestskej autobusovej dopravy z Európskeho týždňa mobility môžu až do konca októbra bezplatne navštíviť múzeá či galérie.



TTSK motivuje obyvateľov, aby presadli z áut do ekologickejších autobusov, rôznymi spôsobmi. Seniori s vekom 70 a viac rokov cestujú bezplatne, ľudia vo veku 62 rokov a viac majú nárok na 25-percentnú zľavu. Rodiny s deťmi môžu počas víkendov cestovať za jedno euro a objavovať tak kultúrne či prírodné krásy kraja. „Novinkou sú možnosti kúpy cestovného lístka prostredníctvom aplikácie alebo bankovej karty. Po odskúšaní týchto riešení na vybraných linkách v regióne Trnava bude ich dostupnosť rozšírená do celého kraja,“ doplnil Viskupič. Ako ďalej informoval, od roku 2023 bude TTSK ponúkať aj predplatné cestovné lístky, ktoré budú cenovo výhodnejšie pre pravidelných cestujúcich prímestskými autobusmi. V rámci časovej a zónovej platnosti nového druhu lístkov budú môcť ľudia cestovať neobmedzene.