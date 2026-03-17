Centrum popularizácie fyziky hľadá posily do svojho tímu
Centrum ponúka žiakom šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl možnosť zažiť fyziku na vlastnej koži - od pokusov s vesmírom až po elektrinu a magnetizmus.
Autor TASR
Trnava 17. marca (TASR) - Centrum popularizácie fyziky (CPF), ktoré vzniklo v júni 2024 v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Trnave, hľadá do svojho tímu ďalších učiteľov fyziky a lektorov. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Záujem škôl je obrovský a doterajších takmer 1000 návštevníkov potvrdzuje, že takéto centrum v regióne chýbalo. Aktuálne workshopy prebiehajú raz týždenne, no našou ambíciou je ich počet zdvojnásobiť,“ priblížil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Centrum ponúka žiakom šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl možnosť zažiť fyziku na vlastnej koži - od pokusov s vesmírom až po elektrinu a magnetizmus. „Pri tvorbe obsahu a workshopov centrum úzko spolupracuje s odborníkmi z hvezdárne v Hlohovci či z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave,“ priblížila krajská samospráva.
„Záujem škôl je obrovský a doterajších takmer 1000 návštevníkov potvrdzuje, že takéto centrum v regióne chýbalo. Aktuálne workshopy prebiehajú raz týždenne, no našou ambíciou je ich počet zdvojnásobiť,“ priblížil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.
Centrum ponúka žiakom šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl možnosť zažiť fyziku na vlastnej koži - od pokusov s vesmírom až po elektrinu a magnetizmus. „Pri tvorbe obsahu a workshopov centrum úzko spolupracuje s odborníkmi z hvezdárne v Hlohovci či z Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave,“ priblížila krajská samospráva.