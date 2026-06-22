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TTSK chystá rekonštrukciu úseku cesty medzi Šamorínom a Hamuliakovom

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Ilustračná fotka. Foto: TASR

Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Autor TASR
Trnava/Šamorín 22. júna (TASR) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) pripravuje rekonštrukciu ďalšieho úseku cesty tretej triedy medzi Šamorínom a Hamuliakovom. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Predmetom investície je obnova 440-metrového úseku cesty v intraviláne mesta Šamorín,“ priblížila krajská samospráva. Rekonštrukcia sa bude týkať úseku cesty III/1056 od označenia začiatku mesta po okružnú križovatku

Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje viac ako 204.000 eur bez DPH a samotná realizácia prác by mala trvať najviac 45 dní od odovzdania staveniska,“ doplnil TTSK. Lehota na predkladanie ponúk je do 20. júla.
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