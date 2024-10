Cyklotrasu medzi Adamovskými jazerami a Kopčanmi čaká rekonštrukcia

Kopčany 10. októbra (TASR) - Cyklotrasu na ochrannej hrádzi rieky Morava medzi Adamovskými jazerami a Kopčanmi v okrese Skalica čaká rekonštrukcia. Verejnú súťaž na takmer 9,5-kilometrový úsek cyklotrasy vyhlásil ešte v septembri Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Súčasný dopravný stav existujúcich chodníkov, cyklotrás a okolitých poľných ciest je nevyhovujúci, preto nová cyklotrasa vedie po ochrannej hrádzi rieky Morava," uvádza sa v projektovej dokumentácii. Povrch novej cyklotrasy má tvoriť penetračný asfaltový makadam.



Predpokladaná hodnota zákazky je 1.645.237,81 eura bez DPH. Financovaná bude z eurofondov a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota na predkladanie ponúk je do 23. októbra do 10.00 h. Kritériom na ich vyhodnotenie je po splnení súťažných podmienok cena.