< sekcia Regióny
Deň župy v Trnave priniesol rekordnú návštevnosť v histórii podujatia
Súčasťou programu boli aj prezentácie odborov Úradu TTSK a viacerých organizácií.
Autor TASR
Trnava 8. septembra (TASR) - Úrad Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v sobotu (6. 9.) navštívilo počas Dňa župy približne 5200 návštevníkov všetkých vekových kategórií. Ide o rekordnú návštevnosť v histórii podujatia. Program podujatia bol venovaný vede a inováciám. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia TTSK.
Súčasťou programu boli aj prezentácie odborov Úradu TTSK a viacerých organizácií. Vo vnútorných priestoroch boli tri hlavné atrakcie - Kvetňanského výskumná raketa, Baničov padák a Bellušov repelent, ktoré interaktívne predstavili vynálezy rodákov Trnavského kraja.
Uskutočnili sa aj prezentácie krajskej hvezdárne M. R. Štefánika z Hlohovca a Talent centra z Trnavy. Vedecký ambasádor Ivan Gábriš predviedol svoju chémiu a lektori z Centra popularizácie fyziky priblížili fyzikálne javy zábavnou formou. Nechýbal ani kultúrny program.
„Naším cieľom bolo prepojiť vedu, zábavu a poznanie s našimi aktivitami a inštitúciami, ako sú župné stredné školy, centrum popularizácie fyziky či hvezdáreň v Hlohovci. Verím, že každý návštevník si odniesol nielen zážitky, ale aj pocit, že spolu tvoríme kraj,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Súčasťou programu boli aj prezentácie odborov Úradu TTSK a viacerých organizácií. Vo vnútorných priestoroch boli tri hlavné atrakcie - Kvetňanského výskumná raketa, Baničov padák a Bellušov repelent, ktoré interaktívne predstavili vynálezy rodákov Trnavského kraja.
Uskutočnili sa aj prezentácie krajskej hvezdárne M. R. Štefánika z Hlohovca a Talent centra z Trnavy. Vedecký ambasádor Ivan Gábriš predviedol svoju chémiu a lektori z Centra popularizácie fyziky priblížili fyzikálne javy zábavnou formou. Nechýbal ani kultúrny program.
„Naším cieľom bolo prepojiť vedu, zábavu a poznanie s našimi aktivitami a inštitúciami, ako sú župné stredné školy, centrum popularizácie fyziky či hvezdáreň v Hlohovci. Verím, že každý návštevník si odniesol nielen zážitky, ale aj pocit, že spolu tvoríme kraj,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.