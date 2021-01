Trnavský kraj distribuuje počítače znevýhodneným študentom

Trnava 19. januára (TASR) – Do 16 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) je určených 104 počítačov s príslušenstvom, určených pre študentov, ktorí nemajú doma dostatočné technické vybavenie pre dištančné vzdelávanie. Každá zo škôl vo všetkých siedmich okresoch kraja dostane od troch až 11 počítačov na základe ich požiadaviek. Informoval o tom riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



Všetky zariadenia majú operačný systém a kompletné príslušenstvo v podobe monitorov, webkamier, klávesníc, myší, reproduktorov. "Desiatkam študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia pandémia ohrozuje perspektívy zaradenia sa do života. Obrátili sme sa preto pred časom na spoločnosti v TTSK, aby nám pomohli so zabezpečením technického vybavenia. Som veľmi rád, že prvé počítače sa dostanú k študentom počas pokračujúceho obdobia online vzdelávania. Želal by som si však, aby sa mohli do škôl vrátiť čo najskôr," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



"Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín sú už mesiace pre nedostatočné vybavenie vo veľmi ťaživej situácii. Nemôžu sa totiž plnohodnotne zúčastňovať na vyučovaní. Sme preto veľmi vďační za dar 100 počítačov od galantskej spoločnosti Samsung Electronics Slovakia a štyroch od spoločnosti I.D.C. Holding zo Serede, ktoré reagovali na našu výzvu ako prvé," povedal Pravda. Výzva pre spoločnosti pomôcť študentom platí aj naďalej, ak majú k dispozícii laptop alebo počítač, ktorý nepotrebujú, môžu sa stále ozvať na pocitacepreskoly@trnava-vuc.sk.