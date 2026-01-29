Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do duálneho vzdelávania je v Trnavskom kraji zapojených 1206 študentov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Skladba odborov v duálnom vzdelávaní reaguje na potreby trhu práce.

Autor TASR
Trnava 29. januára (TASR) - Do duálneho vzdelávania je v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) aktuálne zapojených 1206 študentov. Z celkového počtu študuje 911 žiakov na krajských stredných školách a 295 na súkromných školách. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.

Táto forma štúdia podľa krajskej samosprávy efektívne spája teoretické vedomosti s priamou praxou u zamestnávateľa. Študenti si nielen budujú profesijný životopis, ale popri zárobku vo firme získavajú aj ďalšie benefity. „Župný balík výhod zahŕňa mesačné štipendium, bezplatné cestovanie autobusmi a ubytovanie v školských internátoch,“ doplnil TTSK.

Skladba odborov v duálnom vzdelávaní reaguje na potreby trhu práce. Dlhodobo najvyšší počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania je v odbore mechanik mechatronik. „Záujemcovia o štúdium na strednej škole musia podať prihlášku na svojej základnej škole od 8. do 20. februára 2026,“ doplnil kraj. Bližšie informácie sú zverejnené na webe TTSK.
