Do duálneho vzdelávania je v Trnavskom kraji zapojených 1206 študentov
Skladba odborov v duálnom vzdelávaní reaguje na potreby trhu práce.
Autor TASR
Trnava 29. januára (TASR) - Do duálneho vzdelávania je v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) aktuálne zapojených 1206 študentov. Z celkového počtu študuje 911 žiakov na krajských stredných školách a 295 na súkromných školách. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Táto forma štúdia podľa krajskej samosprávy efektívne spája teoretické vedomosti s priamou praxou u zamestnávateľa. Študenti si nielen budujú profesijný životopis, ale popri zárobku vo firme získavajú aj ďalšie benefity. „Župný balík výhod zahŕňa mesačné štipendium, bezplatné cestovanie autobusmi a ubytovanie v školských internátoch,“ doplnil TTSK.
Skladba odborov v duálnom vzdelávaní reaguje na potreby trhu práce. Dlhodobo najvyšší počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania je v odbore mechanik mechatronik. „Záujemcovia o štúdium na strednej škole musia podať prihlášku na svojej základnej škole od 8. do 20. februára 2026,“ doplnil kraj. Bližšie informácie sú zverejnené na webe TTSK.
