Do Ekologického činu roka sa prihlásilo rekordných 28 projektov

Trnava 20. októbra (TASR) – Rekordných 28 projektov sa zapojilo do 9. ročníka súťaže Ekologický čin roka. Vyhlasovateľ Trnavský samosprávny kraj v utorok ocenil najlepšie aktivity prispievajúce k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a zachovaniu biodiverzity v roku 2019.



Prvenstvo si odniesli projekty Barter Market občianskeho združenia SaUvedom Trnava a Zvyšovanie environmentálneho povedomia hotelákov Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. Informoval o tom Jaroslav Vacek z odboru komunikácie TTSK.



Tradičné slávnostné vyhodnotenie súťaže sa z dôvodu zhoršenej epidemiologickej situácie muselo uskutočniť online. Hodnotiaca komisia vybrala po tri víťazné projekty v dvoch kategóriách, ktoré získali finančnú odmenu 1200, 800, respektíve 500 eur.



Projekt Barter Market je charitatívno-komunitné podujatie v Trnave, ktoré ľudí pravidelne nabáda pozrieť sa do svojich domácností, garáží či povál a zhodnotiť, či je potrebné ponechávať si veci. Na druhom mieste skončil v kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci projekt s názvom Odstraňovanie nepovolených skládok odpadu na ľavej strane Váhu a čistenie brehov VN Sĺňava, ktorý realizovalo Združenie priaznivcov športového rybolovu Piešťany.



Tretie boli Aktivity pre životné prostredie Mestského úradu Sereď, samospráva bola ocenená za zorganizovanie viacerých podujatí pre obyvateľov na tému ochrany a tvorby životného prostredia.



Víťazný projekt hotelovej akadémie v kategórii škôl je zameraný na chov včiel a pridružené aktivity, druhý ekoDOMček Súkromnej základnej školy Gorkého v Skalici vychováva deti k uvedomelému triedeniu odpadu. Na treťom mieste skončil projekt Zemeguľkove zelené terasy Materskej školy na Hollého ulici v Hlohovci.



Mimoriadne ceny získali projekty #hravo Veroniky Sekerovej, Upcyklácia občianskeho združenia Pure Love, vecnú cenu udelili malému uvedomelému ekológovi Tomášovi Papalovi.



Do konca februára budúceho roka je možné prihlasovať verejnoprospešné a inšpiratívne projekty do jubilejného 10. ročníka súťaže.