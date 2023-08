V zariadení sociálnych služieb v Okoči dokončujú rodinné domy

Okoč 14. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je pred dokončením výstavby nových bezbariérových nízkoenergetických rodinných domov v zariadení sociálnych služieb (ZSS) Okoč. Kraj týmto vytvorí až 60 miest pre prijímateľov sociálnej služby v prirodzenom prostredí. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



Stavebné práce sú v celkovej hodnote viac ako 3,2 milióna eur, na ktoré samospráva získala príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



"Náš projekt deinštitucionalizácie smeruje do finále. Aj týmto spôsobom vytvoríme rodinné prostredie klientom zariadení a budeme im poskytovať sociálne služby rešpektujúc ich individuálne potreby a sociálne väzby. Aktuálne sú dokončené tri stavebné objekty, na ktorých už bolo začaté preberacie konanie," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že dva sa nachádzajú v Okoči a jeden v Opatovskom Sokolci.



Na zvyšných dvoch objektoch v Okoči a Topoľníkoch sa dokončujú podlahy, prebiehajú tiež dokončovacie práce na vonkajších prístreškoch a záverečné terénne úpravy, ktoré by mali byť hotové do konca leta. V najbližších týždňoch prebehne aj na týchto stavbách preberacie konanie a následne kolaudácia.



Prípravná fáza projektu sa začala už v roku 2014, keď boli z rozpočtu kraja zakúpené pozemky a nehnuteľnosti, ako aj budova potrebná na presídlenie administratívy z nevyhovujúcich priestorov v areáli kaštieľa v Okoči.