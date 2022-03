Berényi: Európske regióny sa chcú viac podieľať na tvorbe legislatívy

Trnava 14. marca (TASR) – Na marcovom Európskom samite regiónov a miest vo francúzskom Marseille Trnavský samosprávny kraj (TTSK) zastupoval jeho podpredseda József Berényi. Cieľom podujatia, ktoré organizoval Európsky výbor regiónov, bola diskusia o budúcich výzvach Európskej únie. Informoval o tom komunikačný odbor TTSK.



Predstavitelia regiónov v Marseille diskutovali aj o politike súdržnosti, pláne obnovy a odolnosti či o nových formách zastupiteľskej a participatívnej demokracie. „Spolu s kolegami z ostatných regiónov sme vydali Marseillský manifest miestnych a regionálnych lídrov s príznačným názvom Európa sa začína v jej regiónoch, mestách a obciach. Myslíme si, že odolnosť EÚ sa aj v budúcnosti bude odvíjať zdola. Preto požadujeme, aby boli miestne a regionálne samosprávy pevne zapojené do navrhovania a vykonávania politík,“ uviedol Berényi s tým, že TTSK sa do diania v centre EÚ zapája prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli.



Marseillský samit bol zameraný na zvýšenie vplyvu a dosahu prebiehajúcej Konferencie o budúcnosti Európy. Manifest požaduje posilnenie úlohy Európskeho výboru regiónov v rokovaniach medzi inštitúciami EÚ o legislatívnych návrhoch. Európske regióny tiež požadujú prisúdenie formálnej úlohy pri navrhovaní právnych predpisov Európskej únie.



Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa na samite rokovalo aj o najdôležitejších výzvach miestnych a regionálnych samospráv v súvislosti s vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine a súvisiacej humanitárnej pomoci utečencom. Počas plenárneho zasadnutia sa účastníci samitu spojili s predstaviteľmi ukrajinských miest, napríklad aj so starostom Kyjeva Vitalijom Kličkom. Vyjadrili im solidaritu, odsúdili agresiu Ruska pod vedením Vladimira Putina a vyzvali na mierové rokovania.