TTSK hľadá autobusového dopravcu v regióne Trnava na desať rokov

Trnava 18. októbra (TASR) - Verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme v regióne Trnava vyhlásil Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Víťazný uchádzač bude prevádzkovať pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v okresoch Hlohovec, Piešťany, Senica a Trnava počas desaťročného obdobia po 1. januári 2024. Predpokladaná hodnota zákazky je 203,6 milióna eur bez DPH. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



Obstarávateľ vyžaduje klimatizované autobusy s wifi pripojením a USB zásuvkami na nabíjanie mobilných zariadení. Tiež s bezpečnostným kamerovým systémom, snímajúcim priestor pre cestujúcich a nástup a výstup z autobusu. TTSK očakáva aj splnenie podmienok, spojených so zavedením zonácie TTSK a predplatných cestovných lístkov, ktoré vstúpia do platnosti začiatkom budúceho roka. "Dlhodobým cieľom kraja je prilákať ľudí do prímestských autobusov, ktoré sú ekonomickejšou aj ekologickejšou alternatívou k osobným autám," uviedol Viskupič. Lehota na predkladanie ponúk je do 15. decembra.



Aktuálne prebieha aj verejné obstarávanie na poskytovateľa prímestskej autobusovej dopravy vo verejnom záujme vo zvyšných dvoch regiónoch - Dunajskej Stredy a Skalice. Aj v týchto prípadoch bude výsledkom nová desaťročná zmluva účinná od 1. januára 2024.