< sekcia Regióny
Trnavský kraj hľadá nových partnerov pre sieť infoBODIEK
Do výberového konania sa môžu prihlásiť občianske združenia, neziskové organizácie, komunitné iniciatívy aj aktívni jednotlivci z tretieho sektora, ktorí v kraji pôsobia minimálne 12 mesiacov.
Autor TASR
Trnava 21. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou hľadá nových partnerov pre sieť infoBODIEK. Osem kontaktných miest v okresoch kraja funguje už tretí rok. Poskytujú prvý kontakt, poradenskú podporu a zázemie pre občianske združenia, dobrovoľnícke iniciatívy či komunitných aktérov. Výzva na predkladanie prihlášok je otvorená do 31. augusta. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
InfoBODKY sa podľa krajskej samosprávy osvedčili pri organizovaní komunitných a networkingových stretnutí, poskytovaní grantového poradenstva či realizácii informačných podujatí k výzvam kraja. V tomto roku pomáhali aj s asistovaným elektronickým podávaním dotačných žiadostí. Cieľom otvorenej výzvy je nadviazať na dosiahnuté výsledky a vybrať partnerov na ďalšie dvojročné obdobie. Vybrané organizácie a jednotlivci získajú finančnú podporu, odmenu, vzdelávanie aj metodickú pomoc.
Do výberového konania sa môžu prihlásiť občianske združenia, neziskové organizácie, komunitné iniciatívy aj aktívni jednotlivci z tretieho sektora, ktorí v kraji pôsobia minimálne 12 mesiacov. Podmienkou je okrem iného vek nad 18 rokov, vhodné priestorové zázemie a časová flexibilita. Úlohou vybraných partnerov bude najmä poskytovať individuálne konzultácie, organizovať komunitné stretnutia a zbierať spätnú väzbu z územia.
Výber sa uskutoční v dvoch etapách - po administratívnej kontrole predložených žiadostí nasledujú osobné pohovory pred komisiou plánované na 9. septembra. Výsledky výberového konania budú zverejnené 11. septembra a úvodné školenie úspešných uchádzačov prebehne koncom septembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy.
InfoBODKY sa podľa krajskej samosprávy osvedčili pri organizovaní komunitných a networkingových stretnutí, poskytovaní grantového poradenstva či realizácii informačných podujatí k výzvam kraja. V tomto roku pomáhali aj s asistovaným elektronickým podávaním dotačných žiadostí. Cieľom otvorenej výzvy je nadviazať na dosiahnuté výsledky a vybrať partnerov na ďalšie dvojročné obdobie. Vybrané organizácie a jednotlivci získajú finančnú podporu, odmenu, vzdelávanie aj metodickú pomoc.
Do výberového konania sa môžu prihlásiť občianske združenia, neziskové organizácie, komunitné iniciatívy aj aktívni jednotlivci z tretieho sektora, ktorí v kraji pôsobia minimálne 12 mesiacov. Podmienkou je okrem iného vek nad 18 rokov, vhodné priestorové zázemie a časová flexibilita. Úlohou vybraných partnerov bude najmä poskytovať individuálne konzultácie, organizovať komunitné stretnutia a zbierať spätnú väzbu z územia.
Výber sa uskutoční v dvoch etapách - po administratívnej kontrole predložených žiadostí nasledujú osobné pohovory pred komisiou plánované na 9. septembra. Výsledky výberového konania budú zverejnené 11. septembra a úvodné školenie úspešných uchádzačov prebehne koncom septembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke krajskej samosprávy.