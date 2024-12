Trnavský kraj investoval v roku 2024 do ciest 7,6 milióna eur

Trnava 20. decembra (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) investoval v roku 2024 do modernizácie cestnej infraštruktúry 7,6 milióna eur. Stavebné práce boli zrealizované na 14 úsekoch a kompletne zrekonštruované boli aj dva mosty. Okrem toho kraj rozbehol modernizáciu ďalších úsekov, ako aj výstavbu Vážskej cyklomagistrály pri Trnave, ktorá bude dokončená v budúcom roku. TASR to uviedli z odboru komunikácie TTSK.



"V roku 2024 sme zmodernizovali 14 úsekov ciest od Záhoria až po Žitný ostrov, a investovali sme do toho viac ako 7,5 milióna eur. Okrem toho sme kompletne zrekonštruovali dva mosty v obci Dlhá, a zároveň rozbehli modernizáciu mosta pri Holíči, ktorú dokončíme v budúcom roku. Cyklistickú infraštruktúru sme začali rozširovať medzi Zavarom a trnavskou automobilkou, ktorú budú využívať prví cyklisti už v roku 2025," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič s tým, že nie je vo finančných možnostiach samospráv kompletne "sanovať" zdedený investičný dlh od štátu. Hovorí o potrebe zavedenia systémového nástroja financovania, akým je napríklad štátny fond dopravnej infraštruktúry po vzore z Českej republiky.



Na Záhorí kraj zmodernizoval dlhodobo nevyhovujúci prieťah senickou mestskou časťou Čáčov a v obci Petrova Ves úsek cesty tretej triedy od križovatky v obci smerom na Letničie. Najväčšou tohtoročnou investíciou bola rekonštrukcia cesty druhej triedy od križovatky pri cintoríne v Hlohovci smerom na Bojničky, v ktorej bude kraj pokračovať aj v roku 2025. "Obnova cesty, ktorá slúžila ako obchádzková trasa počas rekonštrukcie hlohoveckého mosta, stála 1,2 milióna eur. Nová vozovka sa nachádza aj na prieťahoch obcami Zavar a Zeleneč a v samom závere roka boli dokončené rekonštrukcie dvoch mostov v katastri obce Dlhá v okrese Trnava," dodali z TTSK.



Medzi obcami Matúškovo a Kráľov Brod v okrese Galanta boli zrekonštruované viaceré úseky, ktorých stav bol havarijný. Ďalšie vynovené úseky cesty sú medzi Okočom a Dolným Štálom, na dvoch prieťahoch miestnymi časťami obce Holice a v obci Janíky až po hranicu s Bratislavským krajom. V rámci výstavby ďalšieho úseku Vážskej cyklomagistrály, ktorý prepojí obec Zavar s trnavskou automobilkou Stellantis, pribudne aj cyklomost ponad diaľnicu D1.