J. Viskupič bude predsedať zoskupeniu slovensko-maďarskej spolupráce

Trnava 20. mája (TASR) - Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič bol zvolený do čela Zhromaždenia Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába - Dunaj – Váh (EZÚS RDV) na zasadnutí v maďarskom Győri. Dvojročné predsedníctvo preberie od 1. júla 2022 po Zoltánovi Némethovi, reprezentujúcom župu Győr - Moson - Sopron.



„Veľmi ma potešil výsledok hlasovania členov zhromaždenia, ktorí mi prejavili dôveru. TTSK bol od roku 2018 lídrom tohto zoskupenia a som rád, že budeme môcť pokračovať v rozvoji cezhraničnej spolupráce aj prostredníctvom iniciatív podporených z Fondu malých projektov. V januári ich bolo schválených 16 v celkovej výške 665.000 eur,“ uviedol Viskupič.



Na rokovaní jednotliví členovia okrem nového predsedu združenia zvolili aj spolupredsedu, ktorým sa stal Zoltán Németh. Novým predsedom odbornej komisie zoskupenia sa stal podpredseda TTSK József Berényi, ktorý doteraz zastával funkciu predsedu dozornej rady.



Členovia zhromaždenia odobrili zámer EZÚS RDV uchádzať sa o grant na sprostredkovanie dotácií z programu Občania, rovnosť, práva a hodnoty (Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV), ktoreho cielom je chranit, popularizovat a zvysovat povedomie o zakladnych pravach a hodnotach EU prostrednictvom podpory miestnych, regionalnych a narodnych organizacii obcianskej spolocnosti a zvysovanie ich kapacity prostrednictvom poskytovania financnej podpory, posilnujuc tym ucinne uplatnovanie charty, pravneho statu a demokracie v Európskej únii.



V rámci navrhnutej výzvy by sa mohli občianske organizácie podľa vyjadrenia Viskupiča uchádzať o dotácie na oprávnené aktivity v celkovej sume 3,4 milióna eur. „Takto by sme mohli financovať približne 56 občianskych organizácii, ktoré sú zamerané aj na podporu seniorov v oblasti celoživotného vzdelávania, pomáhajú mládeži zvyšovať povedomie o hodnotách a rozhodovacích mechanizmoch Európskej únie. Maximálna výška jednej dotácie je 60.000 eur, pričom sa počíta s 10-percentnou spoluúčasťou žiadateľa. Na základe našich skúsenosti z Fondu malých projektov sa domnievame, ze EZUS RDV ma veľkú šancu uspieť v súťaži o tento trojročný grant. Zároveň jeho realizácia mu nebude spôsobovať ťažkosti v praxi, keďže rozpočet počíta aj s prostriedkami na nových zamestnancov či softvér,“ uviedol.



Hlavným cieľom činnosti EZÚS Rába – Dunaj – Váh je podpora cezhraničnej spolupráce v záujme posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej kohézie, a to medzi jednotlivými členmi prostredníctvom kooperačných projektov a programov. TTSK je zakladajúcim členom, k členom patria aj Bratislavský a Nitriansky samosprávny kraj, maďarské župy Győr - Moson - Sopron, Komárom - Esztergom a Pest.