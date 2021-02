Trnavský kraj je pripravený koordinovať proces očkovania obyvateľov

Trnava 16. februára (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) je pripravený koordinovať proces očkovania proti COVID-19 na svojom území v zmysle poverenia ministra zdravotníctva SR. V spolupráci s obcami a mestami sa bude snažiť dostať ho čo najbližšie ku všetkým svojim obyvateľom prostredníctvom veľkokapacitných očkovacích centier. Počas najbližšieho víkendu 20. a 21. februára TTSK plánuje očkovať pedagogických zamestnancov škôl vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Uviedol to predseda TTSK Jozef Viskupič.



Kľúčovým na hromadné očkovanie bude počet dostupných vakcín, ktoré zabezpečuje štát prostredníctvom Európskej komisie. "Po priestorovej, personálnej, administratívnej aj materiálovo-technickej stránke sme pripravení postupne spustiť očkovanie širokej verejnosti vo veľkokapacitných centrách v desiatke miest v kraji. Očkovanie chceme zrýchliť, pretože ho považujeme za jedinú cestu von zo začarovaného kruhu. Všetko záleží od počtu dostupných vakcín, ktorý by sa mal zvýšiť v priebehu marca a apríla," uviedol Viskupič.



Doplnil, že tento model overia priamo v praxi s ambíciou ho v najbližších týždňoch postupne zreplikovať v ďalších mestách. „Najskôr by malo ísť o Dunajskú Stredu a Skalicu, aby sme pokryli všetky naše regióny,“ avizoval Viskupič.



V najbližších týždňoch postupne vzniknú veľkokapacitné očkovacie centrá v niekoľkých mestách, kde by mali byť očkovaní ľudia vo veku od 18 do 55 rokov. TTSK chce čím skôr začať vo veľkom očkovať širokú verejnosť a počet očkovaní zvýšiť z tisícov denne na desaťtisíce. Obyvateľom kraja vo veku viac ako 55 rokov budú v piatich nemocniciach ďalej podávané vakcíny náročnejšie na uskladnenie v chlade. Čoskoro by sa tak malo diať navyše aj v niektorých poliklinikách.



Podľa riaditeľky odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucie Šmidovičovej je cieľom odbremeniť nemocnice. "Konzultácie a samotné očkovanie vo veľkokapacitných centrách budeme preto zabezpečovať najmä v spolupráci s lekármi a sestrami pôsobiacimi v ambulanciách. Prosím všetkých z nich, aby sa prihlásili a pomohli nám," uviedla. Ambulantní lekári a sestry sa môžu prihlasovať na pomocsockovanim@trnava-vuc.sk s uvedením svojho mena, priezviska, obchodného mena, telefónneho čísla, e-mailovej adresy a okresu, v ktorom pôsobia.



V spolupráci so všeobecnými lekármi pre dospelých navyše TTSK zároveň pripravuje aj mobilnú očkovaciu jednotku, ktorá by očkovala imobilných a ťažko chodiacich obyvateľov priamo v ich domácnostiach.