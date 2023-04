Návrh rozvoja sociálnych služieb Trnavského kraja verejne prerokovali

Trnava 19. apríla (TASR) - Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského kraja v rokoch 2023 až 2030 prešla verejným prerokovaním. TASR o tom informoval odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).



Realizácia navrhovaných opatrení prispeje k zlepšeniu kvality a dostupnosti sociálnych služieb v kraji. Strategickým dokumentom sa budú zaoberať aj krajskí poslanci na svojom najbližšom zasadnutí. "Jedným zo strategických cieľov je podpora prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. To znamená, že zdravotne a mentálne znevýhodnení klienti zariadení môžu žiť v prirodzenom prostredí, spolurozhodovať a podieľať sa na komunitnom živote. Až osem z 21 župných zariadení je zapojených v tomto národnom projekte deinštitucionalizácie," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Samosprávny kraj priebežne investuje do výstavby, rozširovania kapacít či modernizácie zariadení sociálnych služieb. Začal aj s výstavbou rodinných domov v rámci deinštitucionalizácie zariadenia sociálnych služieb v Okoči-Opatovskom Sokolci a Topoľníkoch.



Hlavným cieľom návrhu koncepcie je zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb v kraji. Strategický dokument pozostáva z analytickej, strategickej a realizačnej časti.



Návrh koncepcie definuje aj zámer samosprávneho kraja, ktorým je zavedenie nového učebného odboru odborný opatrovateľ vo vybraných školách s cieľom výchovy kvalifikovanej sily s praktickými skúsenosťami.



"Chceme, aby boli sociálne služby územne i finančne dostupné pre všetkých obyvateľov, ktorí sa budú môcť slobodne rozhodnúť, ktorý druh alebo formu sociálnej služby využijú. Prednostne by mali byť poskytované v prirodzenom rodinnom prostredí a v zariadeniach komunitného typu," doplnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Blažena Flamíková.



Tvorba návrhu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského kraja 2023 - 2030 bola realizovaná v rámci projektu SMART región TTSK, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.