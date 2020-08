Trnavský kraj spustil projekt na podporu domáceho cestovného ruchu

Senica 4. augusta (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) spustil projekt na podporu domáceho cestovného ruchu, ktorý dáva do pozornosti atraktívne miesta regiónu. Uviedol to pri návšteve Senice predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavského kraja Pavol Kalman.



"Snažíme sa prilákať do nášho kraja čo najviac návštevníkov. Na podporu cestovného ruchu napríklad uverejňujeme články v odborných periodikách, vydali sme magazín Leto v trnavskej župe, inzerujeme v maďarských a českých médiách. Predpokladáme, že rozpočet trnavskej KOCR by v priebehu dvoch rokov mohol byť na úrovni 800.000 až milión eur," uviedol Kalman.



Podľa slov primátora Senice Martina Džačovského má i Senica čo ponúknuť v oblasti cestovného ruchu. "V týchto dňoch ukončujeme rekonštrukciu budovy Sokolovne a v budúcnosti bude patriť k vyhľadávaným miestam pre turistov. Potenciál máme aj v Kunovskej priehrade, verím, že k tomu pomôže i cyklotrasa, ktorá sa začne budovať a ktorá umožní peším aj bicyklistom dopraviť sa priamo z mesta k priehrade," doplnil primátor Senice.



"Cez prázdniny cestujem po krajoch Slovenska a snažím sa upútať pozornosť ľudí na zaujímavé miesta, pamiatky či atrakcie, ktoré v jednotlivých regiónoch sú a ktoré nie sú až také známe. Úmyslom je ich spropagovať, aby ľudia ostali dovolenkovať doma na Slovensku. Už som navštívil Bratislavský, Žilinský a Trnavský kraj, ďalšie budú nasledovať," uviedol počas návštevy Senice podpredseda Národnej rady SR Milan Laurenčík.