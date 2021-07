Trnavský kraj víta schválenie zámeru výstavby vojenského archívu

Trnava 16. júla (TASR) – Trnavský samosprávny kraj privítal informáciu o výstavbe novej budovy pre Vojenský archív Trnava, ktorú v stredu zobrala na vedomie vláda SR. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



Predpokladané náklady na výstavbu budovy predstavujú podľa zverejnených údajov Ministerstva obrany SR 27 miliónov eur bez DPH. Zahrnuté sú v návrhu štátneho rozpočtu na roky 2022 až 2024.



„Nová budova vojenského archívu by mala byť postavená na periférii Trnavy. Malo by to byť pri ceste II/504 v smere do Malženíc. Samospráva je pripravená poskytnúť ministerstvu obrany súčinnosť pri realizácii tohto zámeru," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Súčasné priestory archívu by mali opäť slúžiť na vzdelávanie na Trnavskej univerzite. „Sme otvorení spolupráci s univerzitou na revitalizácii súčasných priestorov archívu. Záujmom kraja je prispieť k obnove a ochrane tohto kultúrneho dedičstva, ktoré je zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok. Historický komplex Trnavskej univerzity z roku 1615 by mohol opäť slúžiť na akademické, vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity. Predurčuje ho na to poloha v historickom centre Trnavy," informoval predseda TTSK.



Ako doplnil, uvažuje sa o podpísaní memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom obrany SR, Trnavským samosprávnym krajom, mestom Trnava a vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi na území mesta.