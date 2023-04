Trnavský kraj začal s komplexnou obnovou cesty a mosta pri Šoporni

Šoporňa 26. apríla (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) začal s komplexnou modernizáciou úseku cesty II/573 od konca obce Šoporňa po most cez potok Jarčie. Ten bude kompletne zbúraný a na jeho mieste kraj postaví úplne nový mostný objekt.



Práce na modernizácii mosta a priľahlej cesty budú trvať maximálne osem mesiacov, pričom osobná a autobusová doprava vedie cez dočasné premostenie. Samospráva na projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote 2,1 milióna eur.



"Púšťame sa do ďalšieho projektu, ktorý spolufinancujeme z európskych zdrojov. Vzhľadom na to, že sme chceli premávku na vyťaženom úseku zachovať v čo najväčšom rozsahu, zaobstarali sme dočasné premostenie, ktoré je osadené hneď vedľa rekonštruovaného mosta," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Modernizáciu čaká úsek cesty v dĺžke jeden kilometer. V miestach, kde vozovka dosahuje najväčšie deformácie, sa po okrajoch cesty dobuduje kompletne nový povrch v šírke do jedného metra. Zvýši sa tým bezpečnosť pri predchádzaní chodcov a cyklistov, a tiež pri vyhýbaní sa vozidiel. Na úseku budú doplnené a vymenené všetky dopravné značky a pri vjazde do obce Šoporňa bude osadený merač rýchlosti. Modernizáciu cesty zabezpečí spoločnosť EUROVIA SK, ktorá vzišla z verejného obstarávania.



Pôvodný most ponad potok Jarčie bude úplne zbúraný a namiesto neho vznikne nový mostný objekt s celkovou dĺžkou 38 metrov. Komplexnú rekonštrukciu mosta ponad potok Jarčie zabezpečí spoločnosť COLAS Slovakia.



Vozidlá do 12 ton a autobusy obchádzajú stavenisko mosta od jesene minulého roka po dočasnom premostení, ktoré na mieste inštalovala Správa a údržba ciest (SÚC) TTSK. "Mostné provizórium má celkové rozpätie 24 metrov a skladá sa z troch častí po 8 metrov. Vďaka tejto variabilite ho vieme podľa potreby využiť aj v iných, menších rozpätiach. Vieme tak eliminovať úplné uzávierky mostov či iné dopravné obmedzenia na tých miestach, kde to umožňujú podmienky. Dočasné premostenie tak na župných cestách zažíva svoju premiéru a máme v pláne ho naďalej využívať pri ďalších rekonštrukciách mostov v našom kraji," uviedol riaditeľ SÚC TTSK Dalibor Trebichalský.