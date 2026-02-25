< sekcia Regióny
Trnavský kraj rozhodol o zriadení mládežníckeho parlamentu
Štatút určuje, že parlament bude zložený z 21 členov volených zástupcami stredných škôl, čím sa zabezpečí reprezentatívne zastúpenie mládeže z celého územia TTSK.
Autor TASR
Trnava 25. februára (TASR) - Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) rozhodlo o zriadení Krajského mládežníckeho parlamentu Trnavskej župy so začiatkom prvého funkčného obdobia od 1. septembra 2026. Zároveň na stredajšom rokovaní schválili krajskí poslanci štatút mládežníckeho parlamentu.
Štatút určuje, že parlament bude zložený z 21 členov volených zástupcami stredných škôl, čím sa zabezpečí reprezentatívne zastúpenie mládeže z celého územia TTSK. „Hlavným cieľom je zapojiť mladých ľudí do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich priamo dotýkajú, a poskytnúť im priestor na vyjadrenie potrieb v oblasti vzdelávania, voľného času a občianskeho aktivizmu,“ uvádza sa v dôvodovej správe materiálu.
Súčasťou návrhu štatútu je aj povinnosť určiť koordinátora práce s mládežou, ktorý bude zabezpečovať odbornú, metodickú a organizačnú pomoc parlamentu, čím sa zaručí kontinuita a profesionalita jeho činnosti a efektívna komunikácia s Úradom TTSK. Predseda krajského mládežníckeho parlamentu ho bude zastupovať na zasadnutiach komisie pre školstvo a mládež.
