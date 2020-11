Kultúrne inštitúcie v Trnavskom kraji opäť otvárajú svoje brány

Trnava 16. novembra (TASR) – Kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú znovu otvorené pre návštevníkov od stredy (18. 11.). Vstup do ich priestorov bude však za dodržania hygienických opatrení naďalej limitovaný a regulovaný podľa aktuálneho počtu prítomných. Informoval o tom riaditeľ odboru kultúry a športu Úradu TTSK Peter Kadlic.



"Šesť múzeí, štyri knižnice, štyri osvetové strediská, dve galérie, divadlo a hvezdáreň boli od 24. októbra uzatvorené pre verejnosť," uviedol Kadlic. No ich zamestnanci v tomto období pripravovali kultúrno-vzdelávací program, kultúrne zážitky si v období zhoršenej epidemiologickej bolo možné vychutnávať prostredníctvom internetu. Napríklad trnavská Knižnica Juraja Fándlyho usporiadala online besedu Literárny večer s Pavlom Tomašovičom, Západoslovenské múzeum v Trnave zas uverejňovalo Piatkové čítanie približujúce zaujímavé osobnosti a miesta Trnavy. Záhorské múzeum v Skalici podobne prezentovalo zaujímavosti z histórie Skalice a Záhoria, ako aj svoje zbierkové predmety.



"Divadlo Jána Palárika v Trnave finišuje v skúšaní novej inscenácie Futbal alebo Bílý andel v pekle režiséra Jána Luterána s plánovanou premiérou v prvý decembrový víkend," uviedol Kadlic. Záhorské múzeum v Skalici odpremiérovalo nový videofilm k 115. výročiu založenia.



Uplynulú sobotu (14. 11.) sa prvýkrát uskutočnila Noc múzeí a galérií online formou. "Do tohto európskeho podujatia sa už tradične zapojili aj naše múzeá a galérie a priblížili verejnosti svoju činnosť. Vlastivedné múzeum v Galante prinieslo aj online vernisáž putovnej výstavy 90 rokov slovenského hokeja," dodal vedúci odboru kultúry a športu.