Lekári v Trnavskom kraji budú v ambulanciách dlhšie

Trnava 7. februára (TASR) – Všeobecní i odborní ambulantní lekári v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) budú v najbližšom období v súvislosti s rýchlo sa šíriacim variantom omikron poskytovať starostlivosť vo svojich ambulanciách až do 16.00 h. Malo by to podľa predsedu TTSK Jozefa Viskupiča pomôcť predísť preťaženiu zdravotníckeho systému a najmä urgentných príjmov nemocníc, ako tomu bolo aj v predchádzajúcej vlne pandémie nového koronavírusu. Okrem toho TTSK prichádza s možnosťou elektronického objednania liekov pre tých pacientov, ktorým sa nepodarí najmenej dva dni telefonicky svojho lekára skontaktovať.



Na webovej stránke zdravazupa.sk/korona je požiadavka na recept, ktorú po vyplnení TTSK sprostredkuje konkrétnemu lekárovi. „Prosíme, aby pacienti v prípade potreby predpisu liekov telefonicky alebo e-mailom kontaktovali svojho lekára a neohrozovali ostatných pohybom v zdravotníckom zariadení. Lekári boli požiadaní, aby v maximálnej miere využívali elektronický recept. Ak sa pacientovi nepodarí svojho lekára skontaktovať, môže sa obrátiť na TTSK. On-line formulár sme vytvorili špeciálne na tento účel,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu TTSK Lucia Šmidovičová. Odbor zdravotníctva informáciu následne zašle lekárovi, ktorý ho overí a predpíše lieky. Pacient bude informovaný, kde a kedy si môže lieky vyzdvihnúť.







Web zdravazupa.sk tiež dáva možnosť občanom vyhľadať si informácie o prípadnej aktuálnej neprítomnosti svojho lekára. Je tam ďalej možnosť elektronického objednania na vyšetrenie, do ktorého je zapojených 79 lekárskych pracovísk. Rovnako aj informácia o najbližšej lekárni, nemocnici a pohotovosti, ale tiež v prípade ochorenia a práceneschopnosti aj odkaz na elektronickú žiadosť o nemocenské a o dávky na ošetrovanie člena domácnosti od Sociálnej poisťovne.



„Aby sme predišli preťaženiu zdravotníckeho systému, pripravili sme praktické rady pre obyvateľov vo forme letákov distribuovaných do schránok. Dočítajú sa v ňom, ako zvládnuť variant omikron v domácom prostredí,“ doplnil Viskupič. Letáky budú do domácností distribuovať v okresoch Galanta a Dunajská Streda aj v maďarskej jazykovej mutácii.