Modernizujú cestu medzi obcami Padáň a Pataš za 307.000 eur

Dunajská Streda 18. júla (TASR) - Cestu tretej triedy medzi obcami Padáň a Pataš v okrese Dunajská Streda modernizujú. Na úseku obnovia 1,3 kilometra asfaltového povrchu. Trnavský samosprávny kraj o tom informoval na sociálnej sieti.



"Do rekonštrukcie tohto úseku investujeme 307.000 eur, pričom práce by mali trvať do druhej polovice augusta," dodal kraj. Doprava počas opravy by mala byť vedená dočasným dopravným značením.