Most pri obci Veľké Úľany čaká komplexná rekonštrukcia
Bez vybudovania dočasného premostenia by museli motoristi využívať obchádzkové trasy.
Autor TASR
Veľké Úľany 22. augusta (TASR) - Most pri obci Veľké Úľany v okrese Galanta, ktorý je v havarijnom stave, čaká komplexná rekonštrukcia. Motoristi sa však vyhnú obchádzke, pretože doprava povedie po dočasnom premostení. Informoval o tom odbor komunikácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Začali sme s budovaním užitočného dočasného premostenia, ktoré pôjde paralelne s mostom. Počítame, že sa začne využívať koncom septembra zároveň so štartom rekonštrukcie,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Obnova sa týka mosta M392 na ceste II/121. Kraj projekt financuje z eurofondov.
Bez vybudovania dočasného premostenia by museli motoristi využívať obchádzkové trasy, ktoré by mohli podľa krajskej samosprávy v priemere znamenať navýšenie vzdialenosti o desať až 20 kilometrov.
„Správa a údržba ciest TTSK na vybudovanie dočasného premostenia, ktoré zabezpečí plynulú dopravu počas rekonštrukcie, vysúťažilo spoločnosť Doprastav, s cenou viac ako 330.000 eur,“ priblížili z odboru komunikácie TTSK.
