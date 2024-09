Na stredné školy Trnavského kraja nastúpilo takmer 3700 prvákov

Trnava 2. septembra (TASR) - Do školských lavíc 44 stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), nastúpilo takmer 3700 prvákov. Celkovo tieto stredné školy navštevuje približne 16.000 študentov. TASR o tom informovali z odboru komunikácie krajskej samosprávy.



Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo aj na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, a to za prítomnosti predsedu TTSK Jozefa Viskupiča a ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). "Všetkým študentom a študentkám prajem veľkú chuť k vzdelávaniu a pedagogickému zboru i nepedagogickým zamestnancom tvorivý nepokoj i trpezlivosť v ich náročnej práci," zdôraznil Viskupič.



Dolinková na sociálnej sieti priblížila, že škola už viac ako 70 rokov vychováva budúcich odborníkov v oblasti zdravotníctva. "Verím, že zo študentov vyrastú špičkoví odborníci, ktorí budú poskytovať kvalitnú starostlivosť a starať sa o pacientov s láskou a plným nasadením," uviedla ministerka.



TTSK na tejto škole v predchádzajúcom období zrekonštruoval parkovisko, školskú jedáleň, opravil chodníky a zabezpečil ďalšie vybavenie. "Postupnou rekonštrukciou prechádza aj internát a ambíciou je vybudovanie nového simulačného centra. Župa pracuje aj na spustení nového odboru zubný asistent," priblížili z krajskej samosprávy.



Viskupič v pondelok privítal študentov aj na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Trnave, kde bolo postavené nové workoutové ihrisko. "V pláne je aj rekonštrukcia auly, kde sa vytvorí moderné kongresové stredisko, ktoré sa bude využívať na celoživotné vzdelávanie. Zámerom je tiež obnova kozmetického salónu či revitalizácia zelene v okolí školy. Vďaka participatívnemu rozpočtu bude vytvorená outdoorová trieda, ktorá sa bude využívať na výchovno-vzdelávacie aktivity v exteriéri," doplnil riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.



Kraj bude aj počas školského roka 2024/2025 podporovať študentov nedostatočne obsadených a perspektívnych študijných odborov na stredných školách, ktorých je zriaďovateľom. Študenti týchto odborov, ako i študenti zapojení do systému duálneho vzdelávania, môžu od TTSK získať mesačné štipendium, bezplatné cestovanie regionálnymi autobusmi a ubytovanie v internátoch.