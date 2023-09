J. Viskupič: Na Taiwane osadia pamätník Móricovi Beňovskému

Trnava 21. septembra (TASR) - Osadenie pamätníka dobrodruhovi, politikovi a moreplavcovi Móricovi Beňovskému je jedným z výsledkov spolupráce, ktorú nadviazal vlani Trnavský samosprávny kraj (TTSK) s taiwanským regiónom Yilan. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



TTSK posilňuje podľa jeho vyjadrenia dobré vzťahy so zahraničnými regiónmi i zastúpeniami krajín na Slovensku. Od roku 2022 spolupracuje aj s taiwanským regiónom. "Vytvárame a naďalej rozvíjame dobré vzťahy s regiónmi ďaleko za hranicami nášho kraja, Slovenska, ale aj Európy. S regiónom Yilan spolupôsobíme vo viacerých oblastiach. Jednou z prvých naplánovaných spoločných aktivít je osadenie pamätníka rodáka z Vrbového Mórica Beňovského priamo na Taiwane v prístave, na ktorom sa pred vyše 250 rokmi vylodil po úteku z vyhnanstva. Pamätník je už hotový a v prístave Su'ao bude osadený budúci rok," povedal.



TTSK sa na Taiwane predstavil v septembri 2019 so zameraním na potenciálnych investorov a rozvoj kooperácie v oblasti hospodárstva a obchodu. Dohodu s regiónom Yilan následne schválili krajskí poslanci v máji 2022. Vedúci zastúpenia Taipei na Slovensku David Lee potvrdil otvorenosť aj pre ďalšie formy spolupráce.



TTSK sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom svojho zastúpenia v Bruseli, kde počas minulého roka otvoril aj kanceláriu. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v medziregionálnej skupine pre automobilový priemysel v Karpatskej skupine. TTSK je členom Združenia pre súdržnosť (Cohesion Alliance), Združenia automobilových zručností (Automotive Skills Alliance) a podieľal sa na vzniku Združenia automobilových regiónov (Automotive Regions Alliance). Dlhodobo spolupracuje s viacerými regiónmi v rámci Európy, s partnerským Juhomoravským krajom oslávil vlani 15. výročie intenzívnej spolupráce, ktorú povýšili spoločným založením Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Veľká Morava. Na základe memoránd spolupracuje aj napríklad s rakúskou spolkovou krajinou Dolné Rakúsko, gréckou Krétou či Varaždínskou župou v Chorvátsku.