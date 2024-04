Nadácia Dar Trnavského kraja vlani pomohla 37 rodinám

Trnava 9. apríla (TASR) - Nadácia Dar Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) za dve desaťročia svojej existencie pomohla sumou viac ako 200.000 eur viac ako 530 rodinám a 30 organizáciám, ktoré sa na ňu obrátili. Vlani poskytla finančné prostriedky 37 rodinám. Informovala o tom hovorkyňa TTSK Natália Petkáčová.



Príjmy nadácie sú tvorené i dvoma percentami z daní z príjmov fyzických osôb. "Aj s pomocou verejnosti chceme takto naďalej pomáhať obyvateľom nášho kraja. Príspevok použijú na prekonanie zložitého životného obdobia, nepriaznivej sociálnej situácie či zdravotného stavu, no i na rozvoj talentu mladých umelcov či športovcov. Okrem rodín nadácia prispieva aj organizáciám, najmä na podporu liečby, rehabilitácie, ako aj na rôzne zdravotné pomôcky, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa," uviedla členka správnej rady nadácie, zástupkyňa predsedu TTSK Veronika Buc.



Nadácia v roku 2023 pomohla napríklad ťažko chorej matke z Dunajskej Stredy s financiami na opravu strechy, ktorú poškodila víchrica. Rodina zo Skalice so zdravotne znevýhodneným dieťaťom dostala príspevok na doplatok za invalidný vozík. Príspevok získala aj rodina z Bieleho Kostola, ktorá v dôsledku výbuchu plynu prišla o bývanie.



Medzi systematické aktivity nadácie patrí pravidelná organizácia zbierok šatstva, potravín či drogérie. Koncom minulého roka zorganizovala charitatívne bazáre v sídle TTSK i na nádvorí Divadla Jána Palárika v Trnave. Výnos z oboch akcií bol taktiež použitý na pomoc chorým ľuďom a obyvateľom kraja na prekonanie nepriaznivých životných situácií. Tohtoročné dve percentá z daní fyzických a právnických osôb možno nadácii poukázať do 30. apríla 2024. Verejnosť i podnikateľské subjekty môžu zároveň finančné prostriedky darovať jednorazovo alebo pravidelne na účet SK23 5600 0000 0010 4998 5001.