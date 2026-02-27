< sekcia Regióny
Trnavský kraj nadviazal spoluprácu s centrom pre polovodiče
Spolupráca má okrem vzdelávania podporiť aj vznik inovačných hubov a startupov na území kraja.
Autor TASR
Trnava 27. februára (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) nadviazal spoluprácu so Slovenským centrom pre polovodiče (SK Chips) s cieľom zapojiť región do budovania polovodičového ekosystému. Memorandum o spolupráci otvára cestu k zavádzaniu inovácií a back-end technológií priamo do vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách v kraji. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
„Cieľom partnerstva je prepojiť stredné školy s expertmi z praxe a akademickou sférou. Vďaka členstvu Stanislava Pravdu (TTSK) v Strategickej rade SK Chips získa kraj priamy vplyv na koordináciu vzdelávania s potrebami priemyslu,“ priblížila krajská samospráva.
Do aktivít sú zapojené priemyselné a elektrotechnické školy v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci a Dunajskej Strede, pričom Stredná odborná škola elektrotechnická v Trnave je navrhnutá ako budúce centrum excelentnosti. Spolupráca má okrem vzdelávania podporiť aj vznik inovačných hubov a startupov na území kraja.
