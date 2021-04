Návrhy na trnavské krajské ocenenie môžu predkladať aj obyvatelia

Trnava 29. apríla (TASR) – Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) môžu aj tento rok podávať návrhy na udelenie Ceny TTSK. Verejné ocenenie je určené pre jednotlivcov a kolektívy, ktoré prispeli k rozvoju kraja a šíreniu jeho dobrého mena. Nominácie v šiestich kategóriách je možné predkladať do 30. júna. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



„Cena je verejným ocenením za mimoriadny prínos k rozvoju regiónu. Aj týmto spôsobom vyjadrujeme vďaku za vynikajúce tvorivé činy a výsledky dosiahnuté v rôznych oblastiach života. Možnosť poukázať na ľudí, ktorí robia náš život kvalitnejším a lepším, má aj verejnosť," uviedol Viskupič.



Cena TTSK má kategórie školstvo, kultúra, šport, zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a občianska spoločnosť. Udeľovaná je za prínos k rozvoju kraja v humanitárnej, charitatívnej, vedeckej, pedagogickej, kultúrnej, umeleckej, publicistickej oblasti, v oblasti sociálnej starostlivosti, verejnoprospešnej, podnikateľskej, technickej a športovej činnosti, ako aj za prejavy statočnosti, ľudskosti a hrdinstva. Súčasťou ocenenia je umelecké dielo a môže byť udelená aj finančná odmena pre jednotlivca v sume do 1000 eur, pre kolektív v sume do 2000 eur.



O udelení rozhoduje zastupiteľstvo. Súvisiace dokumenty sú zverejnené na webovej stránke TTSK.