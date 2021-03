Nedostupnosť lekára v Trnavskom kraji sa dá nahlásiť

Trnava 12. marca (TASR) – Pacienti v Trnavskom kraji sa môžu v prípade, ak sa opakovane telefonicky nedovolajú na ambulanciu k svojmu lekárovi alebo nedostanú spätnú väzbu v primeranom čase, obrátiť na odbor zdravotníctva Úradu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Od januára sa TTSK dohodol s lekármi na ambulanciách, že v záujme odľahčenia nemocníc budú poskytovať zdravotnú starostlivosť nad rámec ordinačných hodín, a to až do 16. hodiny. Uvádza to TTSK na svojej webovej stránke.



Pacienti môžu odbor zdravotníctva kontaktovať na telefónnom čísle 033/55 59 491 alebo mailom na dostupnostlekara@trnava-vuc.sk. "Väčšina ambulantných lekárov ordinuje, konzultácie poskytujú aj prostredníctvom telefonických rozhovorov a e-mailových správ. Už vyše roka sa s plným nasadením starajú o svojich pacientov v podmienkach pandémie. Sú, špeciálne tí zo všeobecných ambulancií, v súčasnosti veľmi vyťažení a môže sa stať, že nezareagujú ihneď, pretože telefonujú s iným pacientom. Pre zvýšenie dostupnosti sme ambulanciám s väčším počtom pacientov odporučili zriadiť o jednu telefónnu linku viac," uvádza TTSK. Navyše mnohí z lekárov vo svojom voľnom čase dobrovoľne pomáhajú s testovaním v odberových miestach a najnovšie aj s očkovaním vo veľkokapacitných centrách.



Prehľad všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a lekární v Trnavskom kraji spolu s ich ordinačnými a otváracími hodinami i kontaktnými údajmi je k dispozícii na webovej stránke https://www.e-vuc.sk/ttsk.html?page_id=406. V systéme býva uvedený aj zastupujúci lekár v prípade, že daný lekár z rôznych dôvodov neordinuje. V uplynulom období TTSK zaviedol bezplatný online systém objednávania sa pacientov k lekárom v slovenskom i maďarskom jazyku na www.objednatvysetrenie.sk. V roku 2020 sa počet zapojených ambulancií doň zvýšil z 35 na 65.