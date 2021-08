Školský rok začne na trnavských 45 stredných školách 15.951 študentov

Trnava 26. augusta (TASR) – V nadchádzajúcom školskom roku 2021/2022 začne na 45 stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) študovať 15.951 študentov. Ako TASR informoval riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda, z nich je 3256 žiakov prvých ročníkov. Vzhľadom na pandemickú situáciu školy počítajú s prezenčnou i dištančnou formou vzdelávania i ich kombináciou, riadiť sa budú platným školským semaforom.



Aktuálne je na školách plne zaočkovaných viac ako 83 percent pedagogických a do 70 percent nepedagogických zamestnancov. „Napriek tomuto pomerne vysokému percentu budeme motivovať ostatných, aby sa nechali zaočkovať a tým ochránili seba a svoje okolie pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a prispeli tak k epidemiologicky čo najbezpečnejšiemu vzdelávaniu,“ uviedol Pravda.



Od septembra vojdú do platnosti zmeny v štruktúre stredných škôl TTSK, na základe predošlých uznesení krajského zastupiteľstva začínajú fungovať štyri spojené školy v Rakoviciach pri Piešťanoch, v Holíči a dve s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, ktoré zastrešujú osem bývalých stredných odborných škôl. Okrem toho boli zrušené dve školské hospodárstva v Trnave a Piešťanoch, dve školy v prírode na Dobrej Vode a v Moravskom sv. Jáne a ku koncu augusta bude zrušená Obchodná akadémia Hlohovec a Jazyková škola Dunajská Streda.



Ako doplnil riaditeľ odboru školstva, TTSK pokračuje v investíciách do objektov škôl a školských zariadení. „Máme rozbehnutý projekt výstavby a rekonštrukcie 13 telocviční a športovísk pri školách. Investíciami v hodnote sedem miliónov eur chceme zlepšiť podmienky na zdravý pohyb študentov a v podvečerných hodinách aj verejnosti,“ uviedol. Aktuálne rekonštruujú napríklad vonkajšie športovisko Gymnázia A. Vambéryho v Dunajskej Strede či vonkajšie ihrisko na Spojenej škole v Trnave. Prebieha aj výstavba telocvične pri SOŠ energetickej v Gbeloch.