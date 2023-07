Obnovujú technickú pamiatku Vodný kolový mlyn v Tomášikove

Tomášikovo 20. júla (TASR) – Do konca tohto roka by mala byť ukončená rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Vodný kolový mlyn v Tomášikove. Investor Trnavský samosprávny kraj (TTSK) získal na obnovu tohto objektu ľudovej kultúry v okrese Galanta viac ako pol milióna eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informoval o tom TTSK na sociálnej sieti.



"Aktuálne sa začalo s rozoberaním mlyna, počas ktorého sa odstráni vodné koleso, strecha a opláštenie budovy a následne bude demontovaná mlynská technológia," uvádza. Podmienkou Krajského pamiatkového úradu v Trnave bolo v čo najväčšej miere zachovať pôvodné stavebné konštrukcie, stavebné prvky a detaily objektu. Pribudne aj nové návštevnícke centrum, ktoré má dotvoriť priestor turisticky atraktívnej lokality, slúžiť bude na predaj vstupeniek, propagačných predmetov, ale aj na organizovanie rôznych stretnutí a workshopov. Mlyn bude mať aj novú požiarnu a zabezpečovaciu signalizáciu.



Rekonštrukcia mlyna a výstavba návštevníckeho centra je súčasťou cezhraničného projektu Mlynárstvo - zabudnuté remeslo našich predkov. Cezhraničným partnerom je skanzen v maďarskom meste Svätý Ondrej. Vodný mlyn v Tomášikove dal v roku 1893 postaviť János Maticza a mlelo sa v ňom až do roku 1960. Posledná väčšia oprava a modernizácia mlyna prebehla podľa zverejnenej technickej dokumentácie v roku 1940. Od roku 1982 je sprístupnený verejnosti ako jedinečná technická pamiatka ľudového mlynárstva spravuje ho Vlastivedné múzeum v Galante.