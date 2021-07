Tri miesta v Trnavskom kraji očkujú cez víkend bez registrácie

Trnava 9. júla (TASR) – V piatok a cez víkend sa je možné v troch z piatich veľkokapacitných centier Trnavského samosprávneho kraja – v Piešťanoch, Trnave a Dunajskej Strede – dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 aj bez predchádzajúcej registrácie. Pripravené sú vakcíny Pfizer/BioNTech a Moderna. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru TTSK Natália Petkáčová.V piatok je do 18.00 h v Spoločenskom centre na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch pre vopred nezaregistrovaných záujemcov vo veku od 16 rokov voľných 500 dávok Pfizer/BioNTech.V sobotu (10. 7.) môžu prísť nezaregistrovaní záujemcovia o očkovanie od 16 rokov do Mestskej športovej haly v Trnave v čase od 7.00 do 17.00 h, kde im bude podaná vakcína Pfizer/BioNTech. Kapacita pre neregistrovaných je 1500 dávok.V nedeľu (11. 7.) sa budú môcť nezaregistrovaní vo veku od 18 rokov zaočkovať v Trnave v Mestskej športovej hale od 7.00 do 13.00 h vakcínou Moderna, kapacita je 650 dávok.Rovnako na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka v Dunajskej Strede v čase od 7.00 do 17.00 h vakcínou Pfizer/BioNTech. Pre záujemcov vo veku od 16 rokov bude k dispozícii 1000 dávok vakcíny.Je potrebné priniesť si so sebou platný doklad totožnosti a preukaz poistenca. Neplnoletí záujemcovia musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu.Informácie sú na https://zdravazupa.sk/korona/#ockovanie.