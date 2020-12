Trnavský kraj odmení všetkých nepedagogických zamestnancov na školách

Trnava 7. decembra (TASR) – Sumu 52.000 eur vyčlenil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) na vianočné odmeny pre 339 nepedagogických zamestnancov svojich školských zariadení. V prepočte je to 100 eur na osobu, 150 eur dostanú pracovníci šiestich organizácií, ktoré počas pandémie ochorenia COVID-19 slúžili ako karanténne centrá alebo výdajné miesta ochranných prostriedkov. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.



"V súvislosti s odmenami, ktoré ministerstvo plánuje pre učiteľov, sme sa rozhodli potešiť aj nepedagogických zamestnancov. V predvianočnom období sa im chceme poďakovať za to, že nám pomohli zvládnuť ťažké obdobie poznačené pandémiou," povedal Viskupič. O výške odmeny pre jednotlivých zamestnancov školských jedální, internátov, hospodárstiev, jazykových škôl a škôl v prírode, ktoré budú vyplatené z takzvaných "originálnych" peňazí, rozhodujú riaditelia organizácií. "Riaditeľom 37 školských organizácií sme odporučili, aby odmenili všetkých nepedagogických zamestnancov," dodal Viskupič.



Učiteľov a iných pedagogických zamestnancov sa týkajú odmeny z preneseného výkonu štátnej správy od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Podľa vyjadrenia ministra by im mali byť vyplatené v januárovej výplate za december.