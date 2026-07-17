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Trnavský kraj odmieta tvrdenia zhotoviteľa obnovy hvezdárne
Prvá časť projektu obnovy hvezdárne je vysúťažená v hodnote 1,7 milióna eur.
Autor TASR
Trnava 17. júla (TASR) - Zhotoviteľ prvej časti obnovy Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci, spoločnosť Novosedlík, mal pred podpisom zmluvy o dielo dostatočný čas oboznámiť sa s projektovou dokumentáciou, technickým riešením stavby aj so všetkými podmienkami realizácie. TASR to uviedol hovorca Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Peter Kováčik v reakcii na tvrdenia zhotoviteľa stavebných prác o nesúlade projektovej dokumentácie so skutočným stavom a nemožnosti pokračovať v stavebných prácach.
„Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy nevzniesol voči projektovej dokumentácii námietky, nepožadoval jej doplnenie o inžiniersko-geologický prieskum a po vyhodnotení všetkých podkladov predložil cenovú ponuku, na základe ktorej uzatvoril zmluvu o dielo,“ zdôraznil hovorca. Poukázal pritom na to, že predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich objektov. „Pri rekonštrukciách starších stavieb je prirodzené, že po odkrytí konštrukcií môžu byť zistené lokálne odchýlky alebo skutočnosti, ktoré nebolo možné bez deštruktívnych zásahov identifikovať v projektovej príprave,“ dodal Kováčik.
Nejde však podľa jeho slov o zásadné rozpory, ktoré by znemožňovali alebo podstatným spôsobom obmedzovali realizáciu diela. Na základe odborného posúdenia statika stavby a generálneho projektanta vychádzajúceho z overených empirických skúseností a poznatkov získaných počas realizácie nebola podľa krajskej samosprávy preukázaná ani potreba spracovania samostatného inžiniersko-geologického prieskumu.
Cieľom TTSK zostáva úspešné dokončenie prác v požadovanej kvalite, bezpečnosti a v súlade so stavebnými predpismi. „Vedenie TTSK sa situáciou intenzívne zaoberá, vyhodnocuje všetky dostupné informácie a prijme ďalšie kroky tak, aby boli chránené záujmy kraja aj jeho obyvateľov. V každom prípade, predmetná časť prác sa týka prvej časti rozsiahlej rekonštrukcie hvezdárne. Aktuálne je župa pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom prác na druhej časti, ktorá sa čoskoro začne. Druhá časť je nezávislá od prvej a týka sa hlavnej premietacej sály,“ dodal hovorca.
Podpredseda TTSK Patrik Voltmann poukázal na to, že počas celej realizácie prvej časti obnovy hvezdárne hľadali riešenia, komunikovali so zhotoviteľom a zúčastňovali sa na kontrolných dňoch. „Žiaľ, namiesto konštruktívneho prístupu sme sa opakovane stretávali s výhovorkami. Z dlhodobého hľadiska pritom evidujeme, že nejde o ojedinelý prípad. Problematické realizácie tejto spoločnosti registrujeme aj na ďalších stavbách, vrátane projektov miest Galanta a Hlohovec. Verejné obstarávania realizujeme transparentne a výsledok nemôžeme ovplyvňovať. O to viac však budeme dôsledne trvať na tom, aby každý zhotoviteľ plnil svoje zmluvné záväzky včas a v požadovanej kvalite,“ zdôraznil s tým, že rekonštrukcia hvezdárne nie je zastavená. V prípade druhej časti je vysúťažený dodávateľ a čaká sa už len na podpis zmluvy.
Spoločnosť Novosedlík vo štvrtkovom stanovisku (16. 7.) poukázala na to, že pokiaľ predložená upravená dokumentácia nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti pre kvalitnú a bezpečnú výstavbu, nie je podľa nej možné pokračovať v stavebných prácach. Hovorila najmä o absencii inžiniersko-geologického prieskumu. Zhotoviteľ doplnil, že na stavbe zrealizoval všetky technicky a technologicky možné práce podľa zmluvy o dielo a po vyčerpaní možností realizácie týchto prác bol nútený práce prerušiť 30. apríla tohto roka.
Prvá časť projektu obnovy hvezdárne je vysúťažená v hodnote 1,7 milióna eur. Podpredseda TTSK a hlohovský mestský poslanec Voltmann na stredajšom (15. 7.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci hovoril o tom, že zhotoviteľ neustále zastavuje práce na stavbe. Avizoval preto možné vypovedanie zmluvy zo strany TTSK.
„Zhotoviteľ pred podpisom zmluvy nevzniesol voči projektovej dokumentácii námietky, nepožadoval jej doplnenie o inžiniersko-geologický prieskum a po vyhodnotení všetkých podkladov predložil cenovú ponuku, na základe ktorej uzatvoril zmluvu o dielo,“ zdôraznil hovorca. Poukázal pritom na to, že predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich objektov. „Pri rekonštrukciách starších stavieb je prirodzené, že po odkrytí konštrukcií môžu byť zistené lokálne odchýlky alebo skutočnosti, ktoré nebolo možné bez deštruktívnych zásahov identifikovať v projektovej príprave,“ dodal Kováčik.
Nejde však podľa jeho slov o zásadné rozpory, ktoré by znemožňovali alebo podstatným spôsobom obmedzovali realizáciu diela. Na základe odborného posúdenia statika stavby a generálneho projektanta vychádzajúceho z overených empirických skúseností a poznatkov získaných počas realizácie nebola podľa krajskej samosprávy preukázaná ani potreba spracovania samostatného inžiniersko-geologického prieskumu.
Cieľom TTSK zostáva úspešné dokončenie prác v požadovanej kvalite, bezpečnosti a v súlade so stavebnými predpismi. „Vedenie TTSK sa situáciou intenzívne zaoberá, vyhodnocuje všetky dostupné informácie a prijme ďalšie kroky tak, aby boli chránené záujmy kraja aj jeho obyvateľov. V každom prípade, predmetná časť prác sa týka prvej časti rozsiahlej rekonštrukcie hvezdárne. Aktuálne je župa pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom prác na druhej časti, ktorá sa čoskoro začne. Druhá časť je nezávislá od prvej a týka sa hlavnej premietacej sály,“ dodal hovorca.
Podpredseda TTSK Patrik Voltmann poukázal na to, že počas celej realizácie prvej časti obnovy hvezdárne hľadali riešenia, komunikovali so zhotoviteľom a zúčastňovali sa na kontrolných dňoch. „Žiaľ, namiesto konštruktívneho prístupu sme sa opakovane stretávali s výhovorkami. Z dlhodobého hľadiska pritom evidujeme, že nejde o ojedinelý prípad. Problematické realizácie tejto spoločnosti registrujeme aj na ďalších stavbách, vrátane projektov miest Galanta a Hlohovec. Verejné obstarávania realizujeme transparentne a výsledok nemôžeme ovplyvňovať. O to viac však budeme dôsledne trvať na tom, aby každý zhotoviteľ plnil svoje zmluvné záväzky včas a v požadovanej kvalite,“ zdôraznil s tým, že rekonštrukcia hvezdárne nie je zastavená. V prípade druhej časti je vysúťažený dodávateľ a čaká sa už len na podpis zmluvy.
Spoločnosť Novosedlík vo štvrtkovom stanovisku (16. 7.) poukázala na to, že pokiaľ predložená upravená dokumentácia nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti pre kvalitnú a bezpečnú výstavbu, nie je podľa nej možné pokračovať v stavebných prácach. Hovorila najmä o absencii inžiniersko-geologického prieskumu. Zhotoviteľ doplnil, že na stavbe zrealizoval všetky technicky a technologicky možné práce podľa zmluvy o dielo a po vyčerpaní možností realizácie týchto prác bol nútený práce prerušiť 30. apríla tohto roka.
Prvá časť projektu obnovy hvezdárne je vysúťažená v hodnote 1,7 milióna eur. Podpredseda TTSK a hlohovský mestský poslanec Voltmann na stredajšom (15. 7.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hlohovci hovoril o tom, že zhotoviteľ neustále zastavuje práce na stavbe. Avizoval preto možné vypovedanie zmluvy zo strany TTSK.