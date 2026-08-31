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Trnavský kraj opäť podporí komunitné nápady, prerozdelí 150.000 eur
Za sedem ročníkov sme podporili 323 projektov a medzi ich realizátorov rozdelili 1,4 milióna eur. Len minulý rok sme podporili ďalších 32 nápadov, uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Autor TASR
Trnava 31. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) opäť podporí občianske a komunitné projekty obyvateľov. V ôsmom ročníku participatívneho rozpočtu rozdelí medzi úspešné návrhy 150.000 eur. Návrhy projektov môžu obyvatelia podávať do 20. septembra, o ich podpore následne rozhodne verejnosť v hlasovaní od 1. do 16. decembra. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Za sedem ročníkov sme podporili 323 projektov a medzi ich realizátorov rozdelili 1,4 milióna eur. Len minulý rok sme podporili ďalších 32 nápadov,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Podporu môžu získať napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, kultúrne či pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie alebo nové miestne aktivity. „V poslednom ročníku boli podporené aktivity zamerané napríklad pre nepočujúce a inak hendikepované deti a ich rodiny, či zážitkovú popularizáciu astronómie,“ povedal koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.
„Za sedem ročníkov sme podporili 323 projektov a medzi ich realizátorov rozdelili 1,4 milióna eur. Len minulý rok sme podporili ďalších 32 nápadov,“ uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.
Podporu môžu získať napríklad aktivity na zveľadenie verejných priestorov, rozvoj komunít a susedských vzťahov, kultúrne či pohybové aktivity, neformálne vzdelávanie alebo nové miestne aktivity. „V poslednom ročníku boli podporené aktivity zamerané napríklad pre nepočujúce a inak hendikepované deti a ich rodiny, či zážitkovú popularizáciu astronómie,“ povedal koordinátor participatívneho rozpočtu Jakub Sejna.