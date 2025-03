Opäť predĺžili tender na rekonštrukciu hvezdárne v Hlohovci

Trnava/Hlohovec 17. marca (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) opätovne predĺžil lehotu na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa prvej etapy rekonštrukcie Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Záujemcovia môžu posielať svoje ponuky do 10. apríla do 9.00 h. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Na základe odpovedí na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov bol upravený a zverejnený výkaz výmer. Doplnená bola okrem iného aj projektová dokumentácia a vyjadrenia správcov sietí. "Verejný obstarávateľ pripravuje odpoveď na ďalšiu prijatú žiadosť o vysvetlenie," uvádza sa v oznámení pre záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní.



Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré sa týkajú rekonštrukcie a nadstavby vstupnej časti planetária, ako i rekonštrukcie administratívnej budovy. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 1,9 milióna eur bez DPH. Financovaná má byť z eurofondov a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.