Trnavský kraj predĺžili tender na stavby v Zelenom dome Skalica

Skalica 8. augusta (TASR) - Trnavský samosprávny kraj (TTSK) predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do súťaže na dobudovanie spojovacej chodby a nadstavby druhého nadzemného podlažia v zariadení sociálnych služieb (ZSS) Zelený dom Skalica. Ponuky možno predkladať do 3. septembra do 10.00 h. Celková predpokladaná hodnota zákazky je takmer dva milióny eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



V rámci dobudovania spojovacej chodby majú byť vytvorené priestory kancelárií, výťahu, schodiska a zádveria. Na druhom podlaží majú byť vytvorené priestory na odpočinok. "V nadstavbe budú vytvorené izby pre 40 klientov, sociálne zariadenia, inšpekčná miestnosť, izolačná miestnosť, výťahy, priestory pre personál (kuchynka, WC, kúpeľňa), upratovačku a spoločenské miestnosti," uvádza sa v súťažných podkladoch.



ZSS Zelený dom Skalica je nízkokapacitné zariadenie, ktorého zriaďovateľom je TTSK a poskytuje ambulantnú (denné služby) i pobytovú formu sociálnych služieb. Toto ZSS je určené pre chlapcov a dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.