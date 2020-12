Trnavská organizácia cestovného ruchu vyhlásila súťaž risografík

Trnava 28. decembra (TASR) - Verejnú súťaž návrhov risografík, ktoré majú ilustrovať zaujímavosti a príbehy regiónov Trnavského kraja, vyhlásila 28. decembra Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).Výsledkom súťaže bude kolekcia piatich až 15 víťazných návrhov vytvorených ľubovoľnou technikou.uviedol predseda KOCR Trnavský kraj a zástupca predsedu TTSK Pavol Kalman.Ako doplnil, víťazné návrhy budú po vytlačení vystavené v turistických informačných centrách, kde si ich budú môcť návštevníci zakúpiť. Cieľom súťaže je vytvoriť signovanú autorskú kolekciu diel vytlačených technikou risografie v limitovanom počte do 200 kusov. Tematicky by mali návrhy zobrazovať to turisticky najatraktívnejšie z okolia Hlohovca, Piešťan, Trnavy, Záhoria a Žitného ostrova.Každý autor môže do súťaže predložiť päť rozdielnych návrhov, ktoré by mali byť čo najvernejším náhľadom finálneho diela. V návrhu je možné použiť sútlač maximálne troch farieb z farebnej palety ôsmich dostupných. Uzávierka súťaže je 15. februára 2021 a jej výsledky budú zverejnené v priebehu marca. Presné technické špecifikácie a podmienky súťaže sú dostupné na www.krajzazitkov.sk/sutaz